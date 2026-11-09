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Incontri letterari

Palermo, Letizia Battaglia rivive tra le pagine di Eleonora Lombardo: il libro che racconta la fotografa e la sua città

Mercoledì 11 novembre, al Bar Pickwick di Palermo, Eleonora Lombardo presenta ''A Palermo con Letizia Battaglia'' nell'ambito della rassegna Storie di Carta. A dialogare con l'autrice sarà Davide Ficarra.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:16
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Libri
Bar Pickwick

Un viaggio nella vita di Letizia Battaglia, tra fotografia, impegno civile e amore per Palermo. Mercoledì 11 novembre alle ore 18:30, il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 ospiterà la presentazione del libro “A Palermo con Letizia Battaglia” di Eleonora Lombardo, pubblicato da Giulio Perrone Editore.

L'appuntamento rientra nella rassegna letteraria “Storie di Carta” e vedrà l'autrice dialogare con Davide Ficarra.

Letizia Battaglia, una vita tra fotografia e impegno civile

Il libro ripercorre la storia di una donna che ha trovato nella fotografia uno strumento di emancipazione e di denuncia, raccontando attraverso i suoi scatti gli anni più drammatici della storia palermitana.

Fondamentale nella sua esperienza è stato il rapporto con il quotidiano “L'Ora”, attraverso il quale ha documentato la violenza mafiosa che ha segnato profondamente la città.

Ma il racconto di Eleonora Lombardo va oltre la testimonianza fotografica, restituendo il ritratto di una donna animata da una continua ricerca di bellezza, libertà e cambiamento.

Un viaggio nei luoghi simbolo di Palermo

Attraverso una passeggiata ideale nella città, il libro accompagna i lettori dal centro storico a Mondello, dal carcere dell'Ucciardone alla Real Casa dei Matti, seguendo le tracce della vita e del pensiero della fotografa.

Un percorso che intreccia luoghi, memoria e desiderio di trasformazione, cercando di comprendere il significato di una delle sue espressioni più rappresentative: «Vorrei che Palermo fosse un po’ più pazza».

“A Palermo con Letizia Battaglia” diventa così il racconto di una fotografa coraggiosa, di una sognatrice instancabile e del suo rapporto indissolubile con Palermo.

L'incontro dell'11 novembre offrirà l'occasione di riscoprire una figura che ha saputo raccontare la città attraverso le sue contraddizioni, senza rinunciare alla speranza di renderla migliore.

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Fonte: Bar Pickwick
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