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presentazione libro

Pamela Fontana presenta ''All'alba del silenzio'' in piazzetta Bagnasco

Giovedì 4 giugno l'autrice dialogherà con Michele Ardilio sul romanzo che racconta un percorso di rinascita tra dolore, memoria e consapevolezza.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 09:20
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Libri

Un viaggio tra silenzi, emozioni e verità nascoste. È quello raccontato da All’alba del silenzio (Edizioni Clandestine), il romanzo di Pamela Fontana che sarà presentato giovedì 4 giugno alle ore 18 in piazzetta Bagnasco, nell’ambito dell’ottava edizione della stagione culturale promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco.

L’incontro vedrà l’autrice dialogare con Michele Ardilio, mentre le letture saranno affidate ad Agostina Passantino. L’appuntamento si inserisce nel programma culturale sostenuto da Cappadonia Gelati e arricchito dai gemellaggi con Efebo d’Oro ed Etna Book.

Al centro del romanzo c’è la storia di Vittoria Nobile, una donna segnata da un passato difficile e da ferite profonde che hanno modellato il suo percorso di vita. Un racconto intenso che esplora il rapporto tra dolore, identità e rinascita, accompagnando il lettore in una riflessione sul peso delle esperienze ereditate e sulla possibilità di trasformarle in forza.

Nel libro, il silenzio assume una dimensione quasi concreta, diventando presenza costante e guida interiore. È proprio attraverso questo confronto con sé stessa che la protagonista affronta la sua più grande sfida: liberarsi dai condizionamenti del passato per scoprire la propria autentica natura.

Tra introspezione e crescita personale, “All’alba del silenzio” propone una narrazione capace di intrecciare fragilità e coraggio, raccontando il percorso di una donna che sceglie di rinascere proprio nel momento in cui tutto sembra crollare.

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