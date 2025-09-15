CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:25
presentazione libro

''Perché non vinciamo mai. Analisi semiseria di un partito mai partito'' di Antonio Ferrante

Mercoledì 17 settembre alle 18 in piazzetta Bagnasco a Palermo, la presentazione del libro di Antonio Ferrante ''Perché non vinciamo mai. Analisi semiseria di un partito mai partito''.
di Palermomania.it
Pubblicata il: 15/09/2025 - 09:28
Libri

Perché non vinciamo mai?”. È quello che si chiede il popolo del Pd ogni volta che si perde la tornata elettorale di turno. A cercare le risposte, usando l’ironia e l’affetto, ripercorrendo le tante mutazioni del partito, tra riforme contraddette e congressi eterni, è Antonio Ferrante con il suo libro “Perché non vinciamo mai. Analisi semiseria di un partito mai partito”.

Un libro che è anche un omaggio ai militanti, ai segretari di circolo, ai tesserati: quelli che parlano nelle assemblee e non vengono mai ascoltati. Tra comunicazione, leadership, identità e autoironia, il libro suggerisce che forse il problema del Pd non è tanto ciò che dice… ma il tono con cui lo dice. E se imparasse a prendersi un po' meno sul serio?

Perché non vinciamo mai?” sarà presentato alle 18 di mercoledì 17 settembre in piazzetta Bagnasco. A interagire con l’autore saranno: Isidoro Farina, Pietro Giammona, Lillo Pumilia, Maurizio Scaglione.

  Perché non vinciamo mai Antonio Ferrante libri libri consigliati libri da leggere PD presentazione Libro Piazzetta Bagnasco Associazione Bagnasco

In Primo Piano

Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

