''Poesie in tasca'' di Giusy Di Mauro

''Ascolta il rumore di una poesia tra le pieghe della notte, ascolta l'urlo di un poeta tra l'inchiostro di un verso…''

21/02/2025

«Ci si identifica nella poesia della Di Mauro, ci si identifica con la corsa che lancette compiono sull’orologio e sul viso. È l’inesorabile Kronos e il suo movimento logico e cronologico che tutto divora, ogni essere e ogni singolo evento, ma che viene sconfitto dal cuore dove si ferma, si confonde, si perde. Perché, di contro, c’è il potere di Kairos, tempo divino e momento giusto che di ricordi stropicciati fanno un nuovo volo da poter spiccare, per questa libera farfalla in versi, in pensieri versificati snelli, senza orpelli nati da un continuo monologo/dialogo interiore, secondo la lezione di Joyce, dal quale sovente Giusy Di Mauro parte per approdare in maniera del tutto personale alla sua epifania, a quella luce dell’anima che fa chiarezza e ascolta il suo irrequieto silenzio, compito essenziale del poeta». (Dalla Prefazione di Gabriella Puglisi)

Giusy Di Mauro, classe 1969 nata a Catania. è poetessa, scrittrice, attrice di teatro e film corti, organizzatrice di eventi e presentatrice. Fonda l’Associazione Culturale SICILIA CORI MIU, della quale è da sempre Presidente. Viene insignita, nel corso della sua attività artistica, di diversi riconoscimenti letterali.

