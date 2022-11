presentazione libro

''Qua è rimasto autunno'' di Antonio Dikele DiStefano

Un romanzo che sembra sbocciare andando all'indietro, parola dopo parola.

17/11/2022

Dall’autore che ha saputo dare voce alla seconda generazione di neri italiani (200mila copie vendute con i romanzi precedenti), arriva la strana storia di due fratelli cresciuti con il sogno di sfondare nel mondo del rap e di una ragazza che racconta come la famiglia non sia un inevitabile destino, ma quella che scegliamo di costruirci al di fuori dei legami di sangue. Antonio Dikele DiStefano pubblica “Qua è rimasto autunno” [Rizzoli], un romanzo che sembra sbocciare andando all’indietro, parola dopo parola.

Lo presenterà oggi (giovedì 17 novembre) alle 18.30 al Bookstore Flaccovio Mondadori in via Roma 270/272, rispondendo alle domande del pubblico e firmando poi le copie. E ci sarà spazio anche per parlare di “Autumn Beat”, il suo esordio da regista, disponibile su Prime Video: anche qui ritroviamo Paco e Tito, i due fratelli che vogliono sfondare nel mondo del rap. Un film che racconta la musica underground, ma anche strumento di salvezza, i dissing forsennati, l'integrazione dei neri italiani di seconda generazione. Temi cari a Dikele (che sotto lo pseudonimo di Nashy ha composto alcuni brani come Ricordi o Voglia di Spaccare), che fa suoi i personaggi e li accompagna per mano attraverso i capitoli.

Paco il fenomeno, il fratello-padre, il fidanzato sempre un passo troppo in là. Paco e il talento che ha spazzato via muri ammuffiti e frigoriferi vuoti. La luce attorno a cui tutti fin dall’infanzia hanno danzato, quella attorno a cui le ali di tutti si sono bruciate. Paco e la disperazione che si mangia la vita. Una notte di pioggia quel Paco è morto. Questa storia inizia la mattina del suo funerale. Il giorno in cui Ife, la ex fidanzata, e Tito, il fratello minore, devono fare i conti con la sua assenza. Proprio loro che da anni fuggivano quella presenza troppo ingombrante e distruttiva ora sono costretti a riavvicinarsi. Perché Paco è uscito di scena lasciando indietro un’eredità scomoda: Aisha, una bambina...

Antonio Dikele Distefano è uno scrittore, autore, sceneggiatore e regista italiano. Nato a Busto Arsizio nel 1992 da genitori angolani, con Mondadori ha pubblicato: Fuori piove, dentro pure... passo a prenderti (2015), Prima o poi ci abbracceremo (2016), Chi sta male non lo dice (2017) e Non ho mai avuto la mia età (2018, Premio Fiesole per la narrativa under 40) da cui ha tratto la sceneggiatura della serie originale Zero. È tra i fondatori dell’etichetta discografica Sto Records e nel 2016 ha creato e dirige Esse Magazine, piattaforma multimediale di riferimento per l’industria del rap italiano. Autumn Beat (2022) è il suo esordio nella regia.

