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''Quel che resta del giornalista'', il nuovo libro di Troina e Fleres: informazione e social network sotto la lente

In uscita a novembre 2026 per Algra Editore, il saggio di Guglielmo Troina e Salvo Fleres analizza le trasformazioni del giornalismo, i rischi della disinformazione e le sfide di un settore alle prese con l'influenza dei social network.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 10/11/2026 - 09:09
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Libri
Algra Editore

''Quel che resta del giornalista'' è il nuovo saggio di Guglielmo Troina e Salvo Fleres, in uscita a novembre 2026 per Algra Editore. Un libro che affronta le trasformazioni del mondo dell'informazione, analizzando le difficoltà e le opportunità di un settore sempre più condizionato dalla diffusione dei social network.

Attraverso le esperienze maturate nel corso delle rispettive carriere, i due autori propongono un percorso di riflessione sulle criticità del giornalismo contemporaneo, soffermandosi sui rischi legati all'approssimazione, all'improvvisazione e alla mancanza di regole nella circolazione delle notizie.

Al centro del volume c'è anche la posizione dei cittadini, quotidianamente esposti a un flusso continuo di informazioni, la cui qualità può risentire profondamente dei cambiamenti che attraversano il settore.

Gli autori

Guglielmo Troina, nato a Catania nel 1953, è giornalista professionista dal 1980. Ha iniziato la carriera nel 1972 nella redazione catanese del quotidiano L'Ora, lavorando successivamente per diverse emittenti radiofoniche e televisive. È stato corrispondente dalla Sicilia orientale per la Repubblica e ha ricoperto importanti incarichi nella Testata Giornalistica Regionale della Rai, fino a diventare vicecaporedattore responsabile della redazione di Catania.

Salvo Fleres, nato a Catania nel 1956, è giornalista professionista, già senatore della Repubblica, parlamentare regionale e consigliere comunale di Catania. Ha svolto anche attività di redattore capo presso l'Ente Parco dell'Etna ed è autore di saggi, raccolte poetiche, testi teatrali e romanzi.

Pubblicazione e distribuzione

''Quel che resta del giornalista'', pubblicato nella categoria Saggistica di Algra Editore, sarà distribuito da Messaggerie Libri, con promozione a cura di Bibliomanie.

Il volume, identificato dal codice ISBN 978-88-9341-943-7, propone una riflessione sul ruolo del giornalista e sulle conseguenze che le trasformazioni dell'informazione possono avere sulla società.

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Fonte: Algra Editore
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