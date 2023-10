''Rossautunno non chiede mai'' di Sebastiano Grasso

libri consigliati

''Rossautunno non chiede mai'', il romanzo d'esordio di Sebastiano Grasso.

Chiara si trasferisce in una nuova città con suo padre Alfredo. Le tengono compagnia soltanto i quadri e le storie della buonanotte. Le domande, invece, le ha dovute lasciare alla soglia del paese. Come mai a Rossautunno non si chiede mai niente? E chi è il misterioso inquilino della casa?

Sebastiano Grasso nasce ad Acireale nell’estate del 2001. Vive ad Aci Catena e studia Farmacia all’Università di Catania. Appassionato lettore, fin da bambino coltiva la passione per la scrittura e il teatro. Rossautunno non chiede mai è il suo romanzo d’esordio.

