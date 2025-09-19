CERCA:
''Scritte sui muri, scritte da duri'' di Consuelo Consoli

La scrittrice catanese Consuelo Consoli esplora le motivazioni dietro le scritte sui muri, tra amore, vendetta e follia, in una raccolta di 15 testi che invitano il lettore a indagare e interpretare.
Qual è la molla che spinge qualcuno a scrivere sui muri? La nuova raccolta di Consuelo Consoli, in uscita il 29 settembre 2025, tenta di rispondere a questa domanda attraverso quindici farneticanti scritte su muri, cartelloni, pizzini e necrologi.

Tra le pagine, il lettore si confronta con motivazioni che spaziano dall’amore, alla necessità di troncare relazioni, alla ricerca di ordine e pulizia, fino alla pubblicità della propria mercanzia con costi ammiccanti. Se la fantasia degli autori delle scritte non incontra limiti lessicali o grammaticali, chi legge viene trascinato in un gioco di interpretazioni, tra psicologia, curiosità e incursioni infernali per svelare il significato nascosto dei messaggi.

Consuelo Consoli, nata e residente a Catania, insegna Educazione sanitaria nelle scuole. Dal 2010 pubblica racconti in varie antologie, tra cui Tempo sospeso e L’arte di perdere. Ha esordito con la raccolta Amori impossibili (2013), finalista al Premio Nazionale di Letteratura Umoristica “Umberto Domina”, e nel 2016 ha pubblicato il romanzo Un solo abbraccio. Con questa nuova uscita, Consoli invita i lettori a osservare le scritte urbane con occhi nuovi, tra ironia, introspezione e mistero.

  Scritte sui muriscritte da duri di Consuelo Consolilibrilibri consigliatilibri da leggere

