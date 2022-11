È morta nonna Rosetta di ''Casa Surace'', aveva 89 anni

morta nonna Rosetta

A dare l'annuncio un post sul profilo Instagram del gruppo dei famosi videomaker:

È morta nonna Rosetta di "Casa Surace", all'anagrafe Rosetta Rinaldi, la famosa nonnina aveva 89 anni. A dare l’annuncio un post sul profilo Instagram del gruppo dei famosi videomaker: "Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica...", si legge nel toccante messaggio, che mostra Rosetta sorridente con uno zoccolo in mano.

"E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio nonna Rosetta", conclude il post che in pochi minuti ha totalizzato oltre 91 mila like, 16 mila commenti e quasi 6 mila condivisioni.



Immediate le condoglianze e i messaggi di cordoglio dei suoi tantissimi fan sui social.

