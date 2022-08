morta Stefania Benenato

È morta Stefania Benenato, la sorella di Franco Franchi

E' scomparsa ieri all’età di 89 anni, Stefania Benenato sorella di Franco Franchi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/08/2022 - 09:12:30 Letto 946 volte

E' scomparsa ieri all’età di 89 anni, Stefania Benenato sorella di Franco Franchi.

Era da tempo malata di Alzheimer e per questo si era ritirata a vita privata. Fin quando ha potuto ha presenziato a diverse cerimonie ed anche in importanti salotti televisivi per ricordare la figura del fratello e del grande amico e partner Ciccio Ingrassia.

“La scomparsa di Stefania Benenato lascia un vuoto nella nostra città. Il suo sorriso e la sua simpatia sono sempre stati coinvolgenti ed è con queste peculiarità che ha sempre portato avanti il ricordo del compianto fratello Franco Franchi. Il suo umorismo l’ha portata a essere sempre circondata da affetto. Il mio pensiero e la mia vicinanza in questo momento di dolore sono rivolti alla famiglia di Stefania Benenato”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, apprendendo della morte di Stefania Benenato.

Anche l'assessore alla Cultura, Giampiero Cannella ha espresso il cordoglio. "Ha dedicato tutte le sue energie per mantenere vivo il ricordo del fratello, Franco Franchi, attore e caratterista geniale, figlio dell'anima cittadina più profonda e vera. Con la Benenato scompare una testimone diretta di una stagione nella quale la palermitanità è stata sinonimo di professionalità artistica, spettacolo, e leggerezza".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!