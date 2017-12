usa

╚ morto Charles Manson, il mostro di Bel Air

Pubblicata il: 20/11/2017

È morto Charles Manson, il leader della “Manson Family”, la setta che alla fine degli anni ‘60 ha compiuto una serie di efferati omicidi.

Manson aveva 83 anni e stava scontando l'ergastolo per sette condanne per omicidio e una condanna per tentato omicidio. Secondo quanto riferito dalle autorità carcerarie della California, è morto per cause naturali alle 20:13 di domenica (le 5:13 di lunedì in Italia) al Kern County Hospital.

Aveva 36 anni quando, il 29 marzo 1971, fu condannato a morte per quella che è passata alla storia come la strage di Bel Air. Una condanna che dopo l'abolizione della pena di morte in California venne commutata in ergastolo. Manson era in carcere dal 1971 e non avrebbe potuto fare domanda di libertà vigilata fino al 2027. Tra il 1978 e il 2012 aveva presentato altre 12 richieste di scarcerazione, tutte rifiutate. Nel 2014 gli era stata concessa una licenza matrimoniale per sposare la 26enne Afton Elaine Burton. La licenza scadde prima che il matrimonio ebbe luogo. La scorsa settimana era stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Charles Manson è uno degli assassini più famosi degli Stati Uniti, regista di due dei più efferati delitti che si ricordino e protagonista di uno dei più lunghi e costosi processi della storia criminale statunitense.

La notte del 9 agosto 1969 quattro suoi seguaci, armati di pistole, un revolver e una corda di nylon lunga 13 metri, entrarono nella villa di Cielo Drive, ricco quartiere di Los Angeles, e uccisero brutalmente l’attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polaski, incinta di otto mesi, e alcuni amici della coppia. Polanski non era presente, si trovava a Londra per motivi di lavoro (aveva appena finito di girare “Rosemary's Baby”). Non è mai stato accertato se Manson aspettasse in auto o se rimase nel ranch dove risiedeva l'organizzazione.

Il processo contro di lui e le sue “ragazze” - complici e tra le esecutrici materiali dei suoi delitti, entrate a far parte del gruppo di ragazzi che lo seguiva perché attratto dal suo carisma e che lo considerava un leader religioso e morale - iniziò il 15 giugno del 1970 ed è stato uno dei più lunghi e costosi della storia criminale degli Stati Uniti.

Tra gli efferati omicidi di Manson e della sua setta vi è anche quello dell'imprenditore Leno Labianca e di sua moglie.

Quando Manson si incise una “X” sulla fronte all'inizio del dibattimento, le donne accusate assieme a lui seguirono il suo esempio. Il giorno della lettura della sentenza, nove mesi dopo, si rasarono tutti la testa. Nessuna delle donne accusò mai il leader del gruppo e, in questi lunghi anni, Manson non ha mai mostrato un segno di pentimento.

