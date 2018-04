gb

È morto il piccolo Alfie Evans dopo sei mesi di battaglie legali

Si sono spente le speranze per il piccolo Alfie Evans.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2018 - 10:40:53 Letto 370 volte

Si sono spente le speranze per il piccolo Alfie Evans, morto stamattina dopo una lunga battaglia. A darne l’annuncio sono stati i genitori, Tom e Kate, che hanno voluto condividere su Facebook il dolore per la perdita del figlio di 23 mesi, colpito da una grave e ignota patologia neurodegenerativa.

"Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno", scrive mamma Kate. "Il mio gladiatore ha posato lo scudo e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene ragazzo mio", sono le parole del padre Tom.

Nato nel maggio 2016, Alfie era ricoverato dal dicembre dello stesso anno all'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool con il quale i genitori del piccolo hanno portato avanti un'aspra battaglia legale per cercare di bloccare la decisione di staccare il respiratore che lo teneva in vita. Dopo che l'Alta corte britannica aveva respinto l'appello dei legali dei genitori, lunedì scorso i medici dell'ospedale britannico avevano staccato il respiratore al piccolo.

Una battaglia legale, e di opinione pubblica, durata quasi sei mesi. A innescarla, la richiesta dei medici dell'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool, convinti che non ci fosse più nulla da fare e che ogni cura fosse ormai "inutile", di staccare la spina. Un atto a cui Tom e Kate si sono opposti fin da subito, ma senza riuscire a spuntarla. Non sono serviti i ricorsi alla Corte Suprema di Londra, né quella alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (chiamatasi fuori con una doppia pronuncia di "inammissibilità"). E neppure gli appelli del Papa e la concessione della cittadinanza italiana per motivi umanitari, decisa il 23 aprile sullo sfondo della disponibilità del Bambino Gesù di Roma e del Gaslini di Genova di continuare a dare assistenza al piccolo su richiesta del papà e della mamma.

Alfie ha resistito da "guerriero" - nelle parole di papà Tom - respirando da solo per quattro giorni, lasciando spazio a un estremo ricorso perduto in appello, prima della resa e dell'apertura di un dialogo dei genitori con i medici per riportarlo almeno a casa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!