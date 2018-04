cinema

╚ morto il regista Vittorio Taviani

╚ morto a Roma, dopo una lunga malattia, il regista Vittorio Taviani.

È morto a Roma, dopo una lunga malattia, il regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da Padre Padrone (Palma d'oro a Cannes nel '77) a La Notte di San Lorenzo a Caos fino a Cesare deve morire (Orso d'oro a Berlino).

In carriera innumerevoli i premi ricevuti, fra gli altri sette David di Donatello, Palma d'oro, Orso d'oro e anche un Leone d'oro, questo alla carriera. Per Vittorio Taviani non ci sarà una cerimonia funebre pubblica, il corpo verrà cremato.

