È morto Lando Buzzanca, l'attore palermitano aveva 87 anni

╚ morto Lando Buzzanca, l'attore palermitano aveva 87 anni

Era ricoverato presso il policlinico Gemelli.

Pubblicata il: 18/12/2022

E' morto l'attore Lando Buzzanca. Aveva 87 anni. Era ricoverato presso il Policlinico Gemelli, a Roma.

Si è spento dopo aver affrontato le conseguenza di una malattia invalidante che lo ha colpito nel 2021 e dalla quale non si è mai ripreso del tutto, a seguito della quale sono state compromesse le sue facoltà mentali e cognitive, ragion per cui è stato poi ricoverato per lungo tempo in una clinica che potesse occuparsi adeguatamente della sua patologia.

