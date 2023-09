Torri Gemelle

11 settembre, 22 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle per mano di Al Qaeda

Gli attentati, che hanno squassato gli Stati Uniti e scioccato il mondo, provocarono la morte di 2.977 persone.

Sono già trascorsi 22 anni da quando l'11 settembre del 2001, la storia degli Usa è stata cambiata da quel terribile attacco terroristico per mano di Al Qaeda. Alle 8.46 un Boeing 767 si schiantò contro la Torre Nord del World Trade Center di New York. Pochi minuti dopo, un altro Boeing colpì la Torre Sud. Alle 9.47 un volo dell'American Airlines si schiantò contro il Pentagono, mentre alle 10.03 un quarto volo precipitò nei pressi di Shanksville, in Pennsylvania. Le vittime dell'attentato furono quasi 3000; 411 soccorritori (tra pompieri, poliziotti e paramedici) persero la vita nel tentativo di salvare chi era rimasto sepolto tra le macerie. Una storia che ben conosciamo, come conosciamo il seguito: la lunga guerra in Afghanistan, costata migliaia di vite umane, e la cattura e l'uccisione di Osama Bin Laden. Da allora gli Stati Uniti si sono messi al lavoro con un solo importante obiettivo: ricostruire. E in effetti è stato grande lo sforzo portato avanti in questi anni dalla città di New York. Centinaia di persone hanno lavorato ogni giorno per costruire il nuovo Ground Zero: quattro nuove torri ospitano uffici, negozi, spazi dedicati alle arti performative, una nuova stazione dei mezzi pubblici, un memoriale e un museo dedicati all'attentato.





