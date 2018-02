smartphone

Una studentessa è morta fulminata nella vasca da bagno...

Una studentessa è morta fulminata nella vasca da bagno quando il suo smartphone in carica è caduto nell'acqua. Secondo quanto si legge sul “Mail online” Kseniya P., 12enne russa, è morta all'istante.

La madre ha raccontato alla polizia che sua figlia aveva deciso di farsi il bagno dopo la lezione di basket. Stava ascoltando la musica, quando il suo cellulare si è scaricato. A quel punto lo ha messo in carica, ma poi il telefono con il cavo attaccato è caduto in acqua. Sua madre, che stava cucinando la cena, preoccupata dal silenzio di Kseniya è andata in bagno e ha trovato la ragazza "già morta con la testa sotto l'acqua". Il telefono galleggiava nella vasca da bagno.

