21 MARZO: è Primavera

21 MARZO: è Primavera! Inizia il periodo favorevole alle cicogne

Oggi 21 marzo infatti è il giorno in cui ufficialmente inizia la stagione primaverile, anche se in effetti il cosiddetto "equinozio di primavera" è iniziato ieri...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2018 - 22:49:15 Letto 308 volte

Finalmente l'inverno ci lascia e fa posto alla Primavera, considerata dalla maggior parte delle persone la stagione più bella dell'anno, perchè non fa troppo freddo ma nemmeno troppo caldo, e le giornate iniziano ad allungarsi.

Oggi 21 marzo infatti è il giorno in cui ufficialmente inizia la stagione primaverile, anche se in effetti il cosiddetto "equinozio di primavera" è iniziato ieri: questo vuol dire che il Sole ha superato l’equinozio celeste, è passato nell’emisfero settentrionale e ha segnato il "primum vere", il primo giorno di primavera, che dà il nome a tutta la nuova stagione. Si tratta di un evento che ha radici lontanissime nel tempo, ed è legato a numerose credenze popolari, religiose e addirittura esoteriche.

La parola "equinozio" deriva dal latino e significa "notte uguale". La definizione riguarda letteralmente la durata del giorno, che risulterebbe di 12 ore, eguagliando così la notte. Agli equinozi, in teoria, il Sole dovrebbe sorgere quasi esattamente ad est e tramontarettamente ad ovest, ma in realtà ciò non avviene. Il punto dell'equinozio di primavera dell'emisfero settentrionale è chiamato anche chiamato punto vernale, punto dell'Ariete o punto gamma.



CURIOSITA'. Si dice che la notte dell'equinozio di primavera sia particolarmente favorevole all'arrivo delle cicogne. Si tratterebbe infatti di un periodo ideale per i concepimenti, perchè legato alla maggiore durata del fotoperiodo e all'innalzamento delle temperature. La luce infatti sblocca gli ormoni sessuali femminili e favorisce il concepimento. Inoltre le temperature non troppo elevate, né troppo basse, non danneggiano gli spermatozoi. Lo tengano bene a mente tutti coloro che vogliono avere un bambino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!