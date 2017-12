musica

37 anni fa l'omicidio di John Lennon

L'8 dicembre 1980 John Lennon veniva assassinato per mano di Mark Chapman.

08/12/2017

L'8 dicembre 1980 John Lennon veniva assassinato per mano di Mark Chapman. "Hey, Mr. Lennon", furono le ultime parole pronunciato da Champman prima di fare fuoco per quattro volte contro John Lennon. Era l'8 dicembre 1980 di 37 anni fa.

La morte di John Lennon ancora riecheggia come un momento che ha segnato una generazione e il mondo della musica. Un uomo che ha aiutato a definire il rock and roll, un leader del movimento pacifista, un'icona della Baby Boom generation. Il suo omicidio inaspettato commesso da Mark David Chapman ha causato shock e lutto e per molti ha segnato la fine di un'epoca. Chapman è stato condannato a vent'anni di prigione e continua a non essere messo in libertà condizionale. "Mi dispiace per aver causato tutto questo dolore", ha detto Chapman alla commissione. Nel 2010 disse che stava valutando di uccidere Johnny Carson o Elizabeth Taylor ma che poi scelse Lennon perché l'ex-Beatle era più accessibile, perché il suo appartamento a Central Park "non era così nascosto".

L'omicidio di John Lennon ebbe luogo la sera di lunedì 8 dicembre 1980 quando il celebre musicista inglese venne colpito da 4 proiettili sparatigli alle spalle da Mark David Chapman, un fan squilibrato, con una pistola calibro 38 nell'ingresso del Dakota Building, sua residenza a New York City. Lennon era appena tornato da una seduta di registrazione al Record Plant Studio insieme alla moglie Yoko Ono.

Gravemente ferito, Lennon venne dichiarato morto all'arrivo al Roosevelt Hospital. I medici dell'ospedale dichiararono che nessuno avrebbe potuto sopravvivere più di 5 minuti dopo aver sostenuto tali ferite. Poco tempo dopo, delle stazioni radio locali diffusero la notizia della morte dell'ex Beatle, e una folla di suoi ammiratori si riunì nei pressi del Roosevelt Hospital e davanti al Dakota. Il corpo di Lennon fu cremato al Ferncliff Cemetery di Hartsdale (New York), due giorni dopo il decesso. Le sue ceneri furono consegnate alla Ono, che scelse di non far celebrare nessun funerale.

Il 14 dicembre 1980, milioni di persone in tutto il mondo risposero all'appello della Ono di fermare ogni attività per 10 minuti di silenzio in onore di Lennon. Trentamila si riunirono a Liverpool, e circa 225,000 persone si recarono a Central Park, vicino al luogo del delitto. In questi dieci minuti, ogni stazione radiofonica di New York City sospese le trasmissioni. Almeno tre fan dei Beatles si suicidarono, portando Yoko Ono a fare un pubblico appello chiedendo ai fan di non disperarsi e di non compiere atti estremi per amore di John.

Nonostante il tempo trascorso, il ricordo del cantante continua a durare con il passare degli anni e i suoi brani a fare parte della storia della musica internazionale.

