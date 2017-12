musica

38 anni fa il capolavoro dei Pink Floyd: The Wall

Era il 30 novembre 1979 quando i Pink Floyd fecero la storia realizzando un album che rimarrà per sempre tra le opere migliori mai realizzate.

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 30/11/2017 - 12:53:55 Letto 692 volte

Era il 30 novembre 1979 quando i Pink Floyd fecero la storia realizzando un album che rimarrà per sempre tra le opere migliori mai realizzate. Stiamo parlando di The Wall, un concept album che vendette ben mezzo milione di copie a solo un mese dalla sua uscita.

L’album, della durata di 81 minuti e 9 secondi, è diviso in due parti e contiene alcuni dei singoli più famosi della band inglese: da Another Brick in The Wall a Hey You fino a Comfortably Numb. Si tratta del quarto concept album dei Pink Floyd dopo The Dark Side of The Moon, Wish You Were Here e Animals. I temi centrali di quest’opera sono essenzialmente l’abbandono e l’isolamento. Il muro rappresenta la distanza tra rockstar e pubblico, ma anche, più in generale, tra le persone. Roger Waters elaborò l’idea dopo un brutto episodio con un fan, avvenuto nel tour di “Animals” durante la canzone “In The Flesh”. In quell’occasione un gruppo di spettatori in prima fila irritò Waters con le loro urla a tal punto che il bassista arrivò a sputare addosso ad uno di loro.

Quest'opera rock è incentrata sulla storia di un personaggio fittizio: una rockstar di nome Pink che, a causa di una serie di traumi psicologici, arriva a costruirsi un "muro" mentale attorno ai propri sentimenti dietro al quale si isola. I disagi, soprattutto infantili, che portano Pink a questa scelta drammatica sono la morte del padre verso la fine della seconda guerra mondiale, la madre iperprotettiva, gli insegnanti scolastici eccessivamente autoritari ed avvezzi alle punizioni corporali e i tradimenti della moglie.

La copertina dell'edizione originale dell'album è particolarmente semplice ed è un chiaro riferimento al tema dello stesso: un muro formato da mattoni bianchi contornati di nero. Semplice ma di grandissimo impatto, in grado di colpire immediatamente l’ascoltatore ancora prima dell’ascolto. Successivamente è stata aggiunta sul fronte, sopra il muro la caratteristica scritta in stampatello “Pink Floyd The Wall”.

Dell’album è stata anche realizzata una trasposizione cinematografica, “Pink Floyd The Wall”, film diretto da Alan Parker e presentato in anteprima, al 35º festival di Cannes, il 22 maggio 1982, a mezzanotte. Nel film vengono mostrati circa venti minuti delle animazioni originali di Gerald Scarfe create per i concerti. La pellicola è dotata di un'incisiva violenza psicologica: basti pensare alla sequenza dei bambini gettati nel tritacarne o quella dei bombardamenti di Goodbye Blue Sky.

The Wall ancora oggi viene considerato uno degli album rock più importanti di sempre e con i suoi 33 milioni di copie vendute si trova al secondo posto della discografia dei Pink Floyd dopo The Dark Side of The Moon.

Curiosità

- Il 21 luglio 1990, per celebrare la caduta del Muro di Berlino, Roger Waters portò lo spettacolo di The Wall in Potsdamer Platz di fronte a circa 350.000 persone. Con lui sul palco salirono numerosi ospiti di fama mondiale.

- Il singolo “Another Brick in The Wall” fu bandito in Corea del Nord e in Sudafrica, dove era diventato un simbolo della lotta contro l’Apartheid.

- Le grafiche dell’album sono realizzate da Gerald Scarfe, già collaboratore dei Pink Floyd in passato e decisivo anche nell’allestimento della trasposizione live e di quella cinematografica.

- Richard Wright appare in veste di musicista esterno stipendiato sia nella realizzazione in studio che per i concerti in quanto durante l'inizio del progetto aveva abbandonato la band perché fu messo alle strette da Waters a causa dei continui dissidi con quest'ultimo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!