5 regole per usare il mascara al meglio

Ciglia stupende e sguardo magnetico, ma solo a patto di seguire le regole di base per la corretta profilassi e la prevenzione dei disturbi della zona oculare.

L’uso attento del trucco permette di valorizzare la bellezza del proprio volto. Non si tratta solo di avere mano ferma e usare un buon parco trucchi, è anche importante seguire le regole base per prevenire infezioni cutanee. Le stesse che poi possono causare fastidiosi inestetismi o problemi ben più gravi.

Tra i trucchi preferiti dalle donne c’è il mascara, in questo articolo vengono presentati i più gettonati di quest’anno. La ragione per cui si tratta di un prodotto immancabile è che assicura con una sola passata un cambiamento totale del volto. Lo sguardo profondo e magnetico, la migliore definizione delle curve e della linea degli occhi, un buon bilanciamento tra luce e ombra che creano un effetto irresistibile.

Di seguito vi spieghiamo come ottenere il meglio da questo prezioso alleato che abita nelle borse di tante donne.

Mai condividere il mascara

Questa è forse la regola principale e che consente di godere al meglio di questo trucco: l’uso personale ed esclusivo. Per quanto sia divertente e segno di grande intimità dividere il make-up con un’amica, potrebbe portare spiacevoli conseguenze.

Virus, funghi, batteri in genere possono essere responsabili della comparsa di fastidiosi inestetismi. La ricca fauna di microrganismi che popola il nostro viso vive in equilibrio più o meno statico e le nostre difese sono in grado di riconoscerle e contrastarle. Meno efficace potrebbe essere la difesa nei confronti di un attacco da parte di altri virus e batteri altrui.

Per limitare il rischio di trasmettersi l’una con l’altra congiuntiviti, herpes o altre fastidiose malattie della pelle, meglio rinunciare alla condivisione del trucco. In particolare quelli che non sono erogati con dispenser che annulla il contatto delle mani con il prodotto.

L’applicazione corretta

Una delle regole da tenere a mente riguarda la maniera corretta di usare il trucco. Ecco come applicare il mascara per renderne facile la rimozione. Il mascara preferito è quello che non cola e che non macchia le palpebre. È il fantomatico waterproof. Tanto durevole da essere anche molto difficile da rimuovere. Gli esperti di make-up consigliano di stenderlo sopra una base di mascara normale. Così quello impermeabile non poggia direttamente sulle ciglia ed è più facile da rimuovere.

Come struccarsi per evitare di stressare le ciglia

Per struccare gli occhi al meglio è comunque necessario seguire alcuni accorgimenti di base. Per esempio, ricordarsi di avere tanta pazienza. Questa serve per dare modo al prodotto struccante di fare il suo effetto. Bisogna prendersi del tempo per sé per mettere e poi togliere il trucco. Questo dovrebbe essere assodato, di certo non è una buona idea andare a dormire con le ciglia ancora sporche di mascara. Oltre a sporcare il cuscino potrebbero rendere meno efficace la traspirazione della pelle e delle stesse ciglia.

Per struccarsi in maniera efficace, specie per togliere il mascara waterproof, si deve usare uno struccante a base oleosa o direttamente un oleolito. La ragione è che l’olio scioglie delicatamente il trucco facendolo scivolare dalle ciglia senza spezzarle o farle cadere. Lasciare il dischetto imbevuto per qualche minuto sugli occhi aiuta ad ammorbidire il trucco e facilitarne la rimozione.

La routine di bellezza per le ciglia

Oltre al viso e ai capelli è utile curare la salute delle ciglia. Si tratta di un’azione semplice da svolgere e che diventa ancora più semplice una volta che viene inserita all’interno della propria routine quotidiana.

L’olio è un grande alleato per la bellezza del corpo, e lo è anche per garantire lucentezza alle ciglia. Infatti riesce a creare una patina protettiva perfettamente compatibile che limita l’effetto usurante di agenti atmosferici o inquinanti. Basta applicare un leggero strato d’olio di ricino o di mandorle su tutta la lunghezza delle ciglia con lo scovolino ben pulito di un vecchio mascara terminato e lasciare in posa.

Limitare la degradazione del make-up

Anche i trucchi hanno una data di scadenza, che sempre più spesso viene riportata sulla confezione. Inoltre, viene indicato per quanto tempo il prodotto può essere usato una volta aperto.

Per essere sicuri di usare al meglio il proprio mascara, e il trucco in generale, bisogna controllare le indicazioni. Questa informazione è riportata sotto il simbolo di un barattolo dal tappo aperto: i prodotti migliori si devono consumare entro 6 o 12 mesi una volta aperti.

Attenzione anche a limitare il contatto con l’aria. Una delle abitudini più frequenti è quella di infilare ripetutamente lo scovolino dentro il contenitore del mascara pensando di raccoglierlo meglio. In questo modo si favorisce l’ingresso di aria e batteri che contribuiscono a contaminare e seccare il prodotto in anticipo rispetto alla data di scadenza.

