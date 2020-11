televisione

A Detto Fatto arriva il tutorial sexy per la spesa

Su Raidue spunta il tutorial trash su come fare la spesa.

Pubblicata il: 25/11/2020

In tv, su Raidue, spunta il tutorial trash su come fare la spesa. Le istruzioni? Portare il carrello con una camminata da modella attraverso le corsie del supermercato, che diventano un palcoscenico. Quindi, con un tocco più intrigante, per prendere un prodotto dallo scaffale si può alzare il ginocchio. E' il vademecum trasmesso ieri da 'Detto Fatto', il contenitore di Raidue.

La lezione di seduzione al market. (Detto Fatto - Rai 2 - 24 novembre 2020 https://t.co/FhUqiHGeAE — LALLERO (@see_lallero) November 25, 2020

Fonte: Adnkronos

