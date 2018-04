cinema

A new York la presentazione del docufilm ''I Siciliani'': presente anche il pasticcere castelbuonese Fiasconaro

Il docufilm ''I Siciliani'' del regista Francesco Lama è sbarcato negli Usa per un tour di presentazione.

Il docufilm “I Siciliani” del regista Francesco Lama è sbarcato negli Usa per un tour di presentazione. La prima tappa si è svolta alla Casa Italiana Zeriili Marimò di New York, polo di socializzazione e interscambio culturale a cavallo tra gli Stati Uniti e l’Italia. Accanto al regista, due icone indiscusse del Made in Sicily: la protagonista del docufilm Maria Grazia Cucinotta, e il maestro pasticcere castelbuonese Nicola Fiasconaro.

Il docufilm ha ottenuto un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico. Acclamato al festival Internazionale del cinema di Taormina e al Bafta di Londra, narra le vicende di Ignazio Bonaventura (interpretato da Antonio Emanuele), che vive in un piccolo borgo della Sicilia e sbarca il lunario con lavoretti saltuari. Nella speranza di dare una svolta alla propria vita, Ignazio decide di scrivere un libro sul popolo siciliano. Parte così per un lungo viaggio che lo porta a intervistare tanti siciliani e a(ri)scoprire molteplici paesaggi dell’Isola.

