A volte ritornano: L'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero giurata in un quiz Tv su Rai2

Ebbene sì, anche un quiz alla Tv per la Fornero in qualità di giurata specialista in economia. “Resta a casa e vinci” andrà in onda su Rai 2 fino al 21 Agosto dal lunedì al venerdì alle ore 14,00 e sarà condotto da Costantino della Gherardesca.

L’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero in qualità di giurata, poiché specialista in economia, partecipa al quiz “Resta a casa e vinci” in onda su Rai 2 fino al 21 Agosto dal lunedì al venerdì alle ore 14,00 e condotto da Costantino della Gherardesca.

In questo show un gruppo di esperti, ognuno nella propria abitazione, pone domande su diverse tematiche a due famiglie che risponderanno dalle loro abitazioni.

L’ex ministra Elsa Fornero ha spiegato al Corriere della Sera che tutto è nato da una telefonata: “Mi chiama una persona, mi dice di essere un amico di della Gherardesca e mi chiede se posso fargli un videomessaggio di auguri per il suo compleanno. Mi informo su chi sia perché onestamente non lo conoscevo e poi decido di registrare questo videomessaggio di auguri”.

Poi, durante il lockdown, “mi chiama un collaboratore di Costantino e mi chiede se posso registrare alcune domande semplici a proposito di quella che io chiamo ‘alfabetizzazione finanziaria’ per un quiz tv. E io dico ‘ma certo, perché no?'”.

L’ex ministra che non sta cercando un futuro in tv ha comunque scoperto però l’attitudine di divulgatrice infatti ha così spiegato:“Ho capito che in tanti, da casa, hanno voglia di qualcuno che tenti di dare spiegazione chiare, non urlate, senza polemica e senza attacchi personali”.

