Abusi sessuali a Hollywood, il produttore Weinstein si consegna alla polizia

Protagonista dello scandalo che lo vedrebbe al centro di centinaia di episodi di molestie, è accusato ufficialmente di aver stuprato una donna e costretto al sesso orale un'altra

Pubblicata il: 25/05/2018

Il produttore di Hollywood Harvey Weinstein si è consegnato oggi alla polizia di New York. Weinstein ha anticipato la polizia stessa, che stava per emettere un mandato di arresto nei suoi confronti per le accuse di stupro di primo e secondo grado: l'uomo avrebbe stuprato una donna la cui identità non è nota, e costretto al sesso orale un'altra, la cantante Lucia Evans. Il legale di Weinstein, Benjamin Brafman, ha scelto di non commentare, alla luce della sua precedente negazione di qualsiasi accusa di “sesso non consensuale”.

Ma il noto produttore e fondatore della Miramax è ormai da mesi al centro di uno scandalo di proporzioni storiche, che lo vedrebbe protagonista di centinaia di episodi di molestie sessuali ai danni di donne appartenenti al mondo dello spettacolo, a stelle strisce e non solo.

Un caso che ha dato inizio a un vero e proprio fiume in piena di denunce (legali e mediatiche) da parte di innumerevoli donne dello showbusiness, ai danni dei più insospettabili attori, registi e produttori. In questi mesi di straziante dolore da riesumare per le vittime, e di rivalsa per l'intero genere femminile, molte iniziative hanno preso piede negli Stati Uniti e nel mondo, come il movimento #MeToo, che lotta perché le donne possano vivere una vita in cui le molestie sessuali siano solo un ricordo del passato.

