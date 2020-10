AC/DC, esce il 13 novembre il nuovo album ''Power Up''

musica

Gli AC/DC tornano con 'Power Up', il nuovo atteso album in uscita il 13 novembre.

Gli AC/DC tornano con un nuovo album, dal titolo "Power Up", in uscita il 13 novembre. È il diciassettesimo disco della leggendaria band, a sei anni dall'uscita di "Rock Or Bust" (2014).

Il nuovo lavoro, dodici tracce, è anticipato dal singolo "Shot In The Dark", già disponibile, che vede di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica).

