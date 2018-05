mercati

Accordi USA-UE falliti, al via i dazi di Trump in Europa. Non mancano i retroscena

Dall'1 giugno rincari su acciaio e alluminio anche in UE, dalla Casa Bianca fanno sapere che gli spiragli di trattativa sono ormai ridotti al minimo. L'Unione annuncia risposte ferme e risolute

31/05/2018

Diplomazia e contrattazione sono due aspetti, quasi due arti, che possono portare a straordinari successi come a clamorosi fallimenti. Con Donald Trump, presidente degli Stati Uniti D'America, l'incognita di non essere mai sulla strada giusta è dietro l'angolo ad ogni svolta politica. Così, da domani 1 giugno la scure dei dazi di Trump si abbatterà anche sull'UE, dopo il fallimento dei tentativi di accordo dell'Unione Europea con gli USA sull'importazione di acciaio e alluminio nel vecchio continente.

Dalla Casa Bianca fanno sapere che gli spiragli di manovra sono ormai ridotti al minimo, e le accise su acciaio e alluminio rispettivamente del 25 e del 15% sembrano solo questione di ore. In varie occasioni Trump ha dichiarato che, scegliendo di non siglare gli accordi, ha incondizionatamente agito a tutela degli Stati Uniti e dei cittadini americani.

Reazione ferma e unanime dall'Unione Europea, che in risposta alle tariffe americane ha minacciato di imporre a sua volta dazi e rincari su merci e beni di provenienza a stelle e strisce: jeans, succo d’arancia e burro di arachidi sono solo alcuni degli obiettivi su cui l'UE vuole rifarsi per rispondere a quello che viene considerato un grave atto di scompenso degli equilibri dei mercati mondiali, come quello dell'automobile. I numeri dell'acciaio e dell'alluminio USA in Europa non sono poca cosa: i ricavi sono di 5 miliardi di euro dal primo, e di 1 miliardo di euro dal secondo.

Ma dietro la questione dei dazi potrebbe esserci anche la sicurezza nazionale, che negli USA è tutt'altro che presa alla leggera. In questi giorni si è paventata la possibilità che Trump stia cercando, meno apertamente, di vincolare i paesi di tutto il mondo a non unire le forze in ambito militare; e in cima alla lista ci sarebbero proprio due paesi europei, Germania e Francia, principali fonti di guadagno delle cifre sopra indicate, e i primi a mettere le basi per un "esercito europeo" in grado di far fronte comune alle minacce mondiali.

