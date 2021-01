musica

Achille Lauro torna a sorpresa con il videoclip su YouTube di Bvlgari Black Swing

Achille Lauro ha pubblicato su Youtube il nuovo video Bvlgari Black Swing nel giorno dell'Epifania.

Dopo la conquista del disco d'oro con Maleducata (Fimi/GfK) e la presenza nella top five dei singoli italiani più suonati in radio nel 2020 (Earone) con Bam Bam Twist feat. Gow Tribe, già disco di platino, Achille Lauro torna a sorpresa con il videoclip su YouTube di Bvlgari Black Swing (feat. Izi & Gemitaiz), secondo estratto, dopo Jingle Bell Rock feat. Annalisa, dal side project 1920 Achille Lauro & The Untouchable Band (Elektra Records/Warner Music Italy).

Il salto nel tempo di 1920 ci riporta con questo brano all'album del 2018 Pour L'Amour, il primo registrato per una major insieme al produttore Boss Doms, per l'occasione reinterpretato in versione swing con due esponenti di spicco della scena urban: Izi e Gemitaiz. "Cirque du Soleil" lo definisce Achille Lauro: si tratta di un vero e proprio circo di suoni sincopati, con i tre in veste di saltimbanchi. A completare la giungla di riferimenti del brano, il celebre coro degli Aristogatti, perché 'Tutti quanti voglion fare il jazz' in una jam session volutamente improvvisata. Achille Lauro stesso ha seguito la direzione d'orchestra con Gregorio Calculli e Gow Tribe, dirigendo personalmente i coristi.

Sempre di Lauro è l'idea del videoclip, realizzato con Mattia Di Tella, in cui si inseguono passato e presente con un ritmo sincopato in un crossover tra swing e musica elettronica.





