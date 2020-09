Costanza Afan de Rivera

Addio a Donna Costanza Afan de Rivera

Si è spenta oggi, 15 settembre, nella casa di famiglia in provincia di Viterbo, Costanza Afan de Rivera, l'ultima nipote diretta di Ignazio e Franca Florio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/09/2020 - 15:42:49 Letto 1008 volte

Si è spenta oggi, 15 settembre, nella casa di famiglia in provincia di Viterbo, Costanza Afan de Rivera, l'ultima nipote diretta di Ignazio e Franca Florio.

Costanza Afan de Rivera aveva 70 anni, era figlia di Giulia Florio e del marchese Achille Belloso Afan De Rivera. Da tempo lottava contro un male incurabile, senza esito positivo. Amava e aveva riscoperto Palermo e la Sicilia da molti anni, fondando tra l'altro l'associazione culturale "La Sicilia dei Florio" della quale ricopriva la carica di presidente onorario.

Grande appassionata di automobilismo, era navigatore nelle gare di regolarità, infatti, era molto legata alla Targa Florio, la corsa più antica del mondo ideata dallo zio Ignazio Florio.

Per il suo grande amore per Palermo dove viveva ormai stabilmente da diversi anni, e per il suo impegno civile e politico, il 14 dicembre dell'anno 2016 aveva ricevuto la cittadinanza onoraria della città da parte del sindaco Leoluca Orlando. A conferma dell'amore per Palermo e per sua volontà, donna Costanza aveva espresso il desiderio di essere sepolta nella tomba della famiglia Florio, un'opera monumentale progettata dall'architetto Giuseppe Damiani Almeyda, nel cimitero di Santa Maria di Gesù, a Palermo.

Di recente aveva pubblicato "L'ultima leonessa", libro dedicato alla madre Giulia, attraverso il quale ripercorre la storia della sua famiglia.

**********

Il cordoglio del sindaco Leoluca Orlando: "Con grande dispiacere ho appreso della scomparsa di Costanza de Rivera. A nome mio e della città, esprimo vicinanza alla famiglia, confermando la gratitudine per il contributo dato alla promozione culturale e alla conoscenza dell'epoca dei Florio”.

**********

Il ricordo dell'Assessore Samonà: "Oggi per me è una giornata molto triste perché scompare una grande amica e una donna straordinaria, Costanza Afan de Rivera, che ha dedicato la sua vita a raccontare e far conoscere, come discendente della illustre famiglia Florio, essendo figlia di Giulia, questa dinastia che ha giganteggiato sulla scena siciliana e italiana tra il XIX e il XX secolo.

Donna Costanza, nobildonna dei nostri tempi e palermitana d’adozione, è stata elegante e combattiva custode delle memorie familiari, ma anche appassionata lettrice dei nostri tempi: la nostra amicizia, rafforzata anche da una comune visione ideale sulla società e sulla politica, mi accompagnerà sempre, assieme al suo essere “radici” e al contempo “ali”.

Voglio ricordare una frase pronunciata da Costanza a commento del suo recente libro “L’ultima leonessa”, che fa di lei una sorta di Albero della Vita: “Le famiglie vere sono come certe foreste, tanti alberi che in realtà sono un tutt’uno, polloni aggrappati a un medesimo ceppo d’origine immemore. Una segreta radice si estende sotterranea, genera e nutre figli distanti nello spazio, geneticamente identici. La morte del singolo perciò è solo apparenza, la sua linfa non cessa mai di scorrere e riaffiorerà inaspettatamente, prima o poi, nell’ininterrotto fluire del tempo. Così siamo noi, Florio” e così aggiungo io, così è e sarà Costanza per chi ha avuto la fortuna e l’onore di conoscerla. Buon viaggio nell’Altrove cara e indimenticabile amica”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!