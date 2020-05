Claudio Ferretti

Addio a Ferretti, voce storica di ''Tutto il calcio minuto per minuto''

E' morto Claudio Ferretti, 77 anni, voce storica di ''Tutto il calcio minuto per minuto''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2020 - 11:29:46 Letto 383 volte

Il giornalismo è in lutto per la morte di Claudio Ferretti, 77 anni, voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto'.

Nella sua carriera è stato anche scrittore, conduttore radiofonico e televisivo oltre che radiocronista sportivo. Entrò alla Rai come collaboratore nel 1963 e venne assunto vincendo il concorso per radiotelecronisti nel 1968. Negli anni settanta e ottanta è una delle voci più popolari di 'Tutto il calcio'. Oltre al calcio, come inviato ha seguito l'atletica, il pugilato e in particolare il ciclismo.

