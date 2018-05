spettacolo

Addio a Tony Cucchiara

╚ morto all'etÓ di 80 anni Tony Cucchiara.

È morto all’età di 80 anni Tony Cucchiara. Nato ad Agrigento il 30 ottobre 1937, Cucchiara era un artista eclettico: nel corso della sua lunga carriera è stato cantante, uomo di teatro e autore firmando musical e programmi televisivi di successo.

Era il 1960 quando venne scritturato per la Rai, dove fa amicizia con Pippo Baudo, e dove ottiene un contratto discografico con la Sprint, casa satellite della Durium. È ospite fisso nel 1961 del programma “Il fico d'India”. Ma è con altri due artisti agrigentini, il regista Michele Guardì e il maestro Pippo Flora, che stringe un sodalizio artistico e un'amicizia durata tutta la vita.

Nel 1962 partecipa al “Cantagiro”, nel 1969 e nel 1971 a “Un disco per l'Estate”, fino ad approdare nel 1972 al Festival di Sanremo con la canzone “Preghiera”. A lui si devono numerose commedie musicali, interpretate con una chiave del tutto originale rispetto al genere in voga in quegli anni negli Stati Uniti. A cominciare da “Caino e Abele” del 1973, con Marisa Sannia nei panni di Giovanna D'Arco, in cui affronta il tema della violenza attraverso i secoli e che incontra subito i gusti del pubblico più giovane.

Da 15 anni era uno degli autori di “Uno mattina” e “In famiglia”.

