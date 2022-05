Nato

Adesione Finlandia e Svezia alla Nato, Mosca: ''Grave errore con conseguenze di vasta portata''

''Il livello generale di tensione militare aumenterÓ'', ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov.

"La scelta di Finlandia e Svezia di aderire all'alleanza militare della Nato è un grave errore con conseguenze di vasta portata". Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax. "Il livello generale di tensione militare aumenterà e la situazione, ovviamente, sta cambiando radicalmente alla luce di ciò che sta accadendo", ha affermato, sottolineando che "Finlandia e Svezia non dovrebbero farsi illusioni sul fatto che la Russia si limiterà semplicemente a sopportare la loro decisione".

"E' un peccato che il buon senso sia sacrificato ad alcune idee senza senso su cosa dovrebbe essere fatto nella situazione attuale. Per noi è assolutamente evidente che la sicurezza della Svezia, come quella della Finlandia, non sarà rafforzata a seguito di questa decisione", ha sottolineato Ryabkov.

Nei giorni scorsi era stato Vladimir Putin ha definire "sbagliata" la decisione della Finlandia di abbandonare la sua tradizionale neutralità e di entrare nella Nato. Tale mossa "potrebbe avere un impatto negativo sulle relazioni russo-finlandesi", ha detto il presidente russo al suo omologo finlandese Sauli Niinisto.

Ma anche la Turchia si è espressa 'contro' Stoccolma e Helsinki, con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu che ha giudicato l'atteggiamneto della Finlandia "rispettoso" delle preoccupazioni della Turchia e quello della Svezia "provocatorio". "Invieremo un gruppo di diplomatici per colloqui e per un dialogo con la Turchia in modo da vedere come si possa risolvere la questione e di cosa si tratti realmente", ha detto oggi il ministro della Difesa della Svezia, Peter Hultqvist.

Fonte: Adnkronos

