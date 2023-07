adesione Nato Ucraina

Adesione Ucraina alla Nato, Biden: ''Non c'è unanimità sul suo ingresso, ogni decisione dopo fine della guerra''

''Gli Usa, insieme agli alleati, continueranno nel frattempo a fornire armi e sicurezza a Kiev come fanno per Israele''. ha detto Joe Biden.

09/07/2023

"L'Ucraina non è pronta per entrare nella Nato e nell'Alleanza non c'e' unanimita' sul suo ingresso, che significherebbe andare in guerra con la Russia. Prima di valutare l'adesione di Kiev deve quindi finire il conflitto". Così Joe Biden in una intervista alla Cnn, nella quale ha spiegato che gli Usa, insieme agli alleati, continueranno nel frattempo a fornire armi e sicurezza a Kiev "come fanno per Israele".

