Adesione Ucraina alla Nato e Ue, Zelensky: ''Garantirà protezione e sicurezza per convivenza con Mosca''

La piena adesione all'Ue e alla Nato garantirà la protezione e la sicurezza dell'Ucraina.

La piena adesione all'Ue e alla Nato garantirà la protezione e la sicurezza dell'Ucraina, quando il Paese dovrà continuare a vivere accanto alla Russia dopo la vittoria di Kiev. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Saremo il Paese vincente. Stiamo facendo dell'Ucraina un soggetto potente in Europa in modo che non si dica che l'Ucraina è da qualche parte vicino alla Russia, ma in modo che tutti dicano che la Russia è da qualche parte vicino all'Ucraina", ha aggiunto.

