Adesione Ue, via libera dalla Commissione ai negoziati. Zelensky: ''Ucraina e Moldavia coordineranno i prossimi passi''

Ad annunciarlo è stata la presidente Ursula von der Leyen: ''L'allargamento è vitale per l'Ue, sia dal punto di vista geopolitico che economico''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/11/2023 - 00:04:00 Letto 762 volte

La Commissione Europea ha raccomandato al Consiglio Ue di lanciare negoziati di adesione per Ucraina e Moldavia il prossimo dicembre, quando i 27 leader si riuniranno per l'ultimo vertice dell'anno.

Ad annunciarlo è stata la presidente Ursula von der Leyen. "L'allargamento è vitale per l'Ue, sia dal punto di vista geopolitico che economico - ha detto -. La Storia chiama ed è venuto il momento di scegliere da che parte stare, con le democrazie o con le autocrazie".

"In questo giorno storico per l'Ucraina e la Moldavia, sono stato felice di parlare con la presidente Maia Sandu. Ci siamo congratulati per il rapporto della Commissione europea che raccomanda l'apertura dei negoziati di adesione all'Ue con i nostri paesi. Abbiamo concordato di coordinare i prossimi passi congiunti". Lo ha scritto su X (Twitter) il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Abbiamo anche discusso dell'assistenza dell'Ucraina nell'evacuazione dei cittadini moldavi da Gaza, nonché della formula di pace. Ho ringraziato la Moldavia per aver partecipato al recente incontro di Malta", ha concluso.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Zelensky

