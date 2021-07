imprese di pulizia

Affittare casa-vacanze: richiedere un preventivo ad un'impresa di pulizie per offrire il migliore dei servizi

Quando si decide di mettere in affitto casa, specialmente per periodi brevi, per la pulizia dell'abitazione è sempre bene affidarsi a ditte professionali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2021 - 09:31:16 Letto 789 volte

Quando si decide di mettere in affitto casa, specialmente per periodi brevi, per la pulizia dell’abitazione è sempre bene affidarsi a ditte professionali.

Specialmente nel periodo estivo infatti, quando le case sono solite essere abitate in maniera continua e alternata da varie persone, è sempre bene avere uno staff qualificato capace di pulire e rassettare gli ambienti, per dare il benvenuto al villeggiante successivo.

Pulizie professionali – Far sì che il turista torni anche l’anno successivo

In Italia si sa, siamo fissati con l’accoglienza e l’ospitalità ed amiamo farlo accogliendo i nostri turisti nel massimo della pulizia.

Richiedere un preventivo per impresa di pulizie online oltre che essere molto facile e veloce, permette di avere chiari quelli che sono i costi a cui andare incontro per il riassetto della propria abitazione.

Far formulare più preventivi a varie imprese di pulizia inoltre, consente di paragonarli fino a trovare quello che sicuramente si allinea con le proprie esigenze.

Preventivi imprese di pulizia – I servizi più richiesti

Sono tantissimi i servizi offerti da un’impresa di pulizia, tutti importanti, specialmente in questo periodo dove l’igiene e la sanificazione dovrebbero essere al primo posto in tutte le case.

Tra i trattamenti più proposti troviamo:

Detersione delle superfici, capace di rimuovere lo sporco più ostinato da qualsiasi oggetto, pavimento o pezzo d’arredamento. Il tutto viene fatto utilizzando vari macchinari e prodotti professionali.

Disinfezione, attuata dopo lo sporco e ottimale per annientare batteri e corpi estranei di vario tipo.

Sterilizzazione, solitamente fatta in ambienti medici e consiste nell’eliminare tutte le forme di microrganismi viventi non visibili a occhio nudo. Per fare questa operazione l’impresa di pulizie deve essere specializzata nel campo.

In base al professionista a cui viene richiesto il preventivo impresa per le pulizie, i servizi possono risultare più o meno numerosi.

Affitti estivi – Altri consigli utili

Oltre ad un alto livello di pulizia e ordine, in una casa in affitto non devono mai mancare alcune cose fondamentali. Parliamo nello specifico di:

Wi-Fi, meglio se libero e con ottima ricezione in tutte le stanze.

Check-in comodo, ovvero fattibile a tutte le ore del giorno, magari tramite avviso d’arrivo anticipato.

Servizio transfer, a pagamento e da proporre non solo per raggiungere o lasciare la struttura il primo e l’ultimo giorno, ma anche per raggiungere qualche destinazione turistica vicina senza dover ricorrere a mezzi di trasporto pubblici, spesso affollati e scomodi da usare.

Deposito bagagli, in quanto adibire una zona per il rimessaggio di borse e valigie può risultare molto comodo sia in fase di check-in che di check-out.

Indicazioni turistiche, sempre ben accette, importantissime da fornire nel caso in cui il villeggiante è una persona straniera e poco esperta della zona.

Biancheria letto/bagno, magari da proporre a pagamento. Utilissima per evitare di trasportare in valigia coperte, lenzuola ed altri capi di biancheria ingombrante.

Ecco quindi che abbiamo parlato di alcuni consigli semplici ma ottimali per invogliare il villeggiante a tornare l’anno successivo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!