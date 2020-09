cinema

Al via le riprese del nuovo film di Michele Placido ''L'ombra di Caravaggio''

Riccardo Scamarcio nel ruolo del pittore. Michele Placido racconta la vita tormentata dell'artista.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/09/2020 - 16:00:52 Letto 317 volte

E' Riccardo Scamarcio a vestire i panni del pittore tanto celebre quanto maledetto della storia dell'arte italiana, pop star ante litteram, in "L'ombra di Caravaggio". Le riprese sono iniziate il 21 Settembre a Napoli, per il film scritto, diretto e interpretato da Michele Placido che dopo cinquant'anni di carriera, e quattro anni di lavoro sul progetto, firma il suo quattordicesimo film da regista.

Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio che Placido mette in scena è un'artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata - con le sue donne e i suoi demoni - in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un'icona affascinante e universale.

"L'Ombra di Caravaggio" uscirà in sala in Italia distribuito da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!