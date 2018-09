Albano dal 1 Gennaio non canterà più

Albano

Albano dal 1 Gennaio non canterą pił

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/09/2018 - 21:56:03 Letto 321 volte

Durante un servizio andato in onda in esclusiva all’interno della trasmissione televisiva Mattino cinque, Albano ha confermato quanto echeggiava tra i corridoi: "Non canto più è vero, dal primo gennaio mi fermerò": rendendo noto il proprio addio alla musica, rafforzando una decisione su cui stava ragionando da tempo.

Questa decisione è stata obbligata dall’infarto e dall’ischemia che lo hanno colpito nel 2017: "la salute prima di tutto", ha aggiunto, anche se la notizia ha intristito i fan del cantante. Ha continuato il cantante pugliese: “Dopo queste due mazzate, dovevo riposarmi”.

Ma lascia comunque una porta aperta: “Magari non sarà un addio definitivo” infatti, alcune voci dicono che sarebbe già in cantiere un nuovo album di inediti con Romina Power. Albano ha anche desiderio di aprirsi ad altre esperienze lavorative. Lo vedremo anche sul piccolo schermo, dove interpreterà un insegnante in pensione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!