Alberto Angela torna con 'Ulisse - Il piacere della scoperta': 20 anni ma la stessa curiosità

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/09/2020 - 10:06:49 Letto 628 volte

Alberto Angela, pronto a tornare al timone di "Ulisse - Il piacere della scoperta", in onda dal 16 settembre su Rai1 alle 21.25.

Quattro nuove puntate trasmesse di mercoledì e girate dopo il lockdown, da giugno ad agosto, subendo inevitabilmente l'emergenza sanitaria. "Non è stato facile affrontare l'emergenza. Questo è un programma basato sui viaggi, non potersi muovere è stato come tenere le navi dentro al porto. Ma noi ci siamo ingegnati, abbiamo fatto come Ulisse", sottolinea Angela presentando il programma a Viale Mazzini. "Dopo il lockdown avevamo tanta voglia di fare il nostro lavoro, ma abbiamo capito che dovevamo tenere i piedi per terra: la sofferenza esiste, può colpire anche noi, dobbiamo apprezzare i nostri vantaggi". Di fronte a un cambiamento di rotta imposto dalle restrizioni dovute al coronavirus, Angela e il suo gruppo di lavoro hanno fatto dunque di necessità virtù, utilizzando tecniche diverse, più cinematografiche, per confezionare un prodotto come sempre di altissima qualità. La prima puntata è dedicata a Roma vista dall'alto, poi sarà la volta dell'omaggio a Raffaello per i 500 anni dalla morte, infine due ritratti d'eccezione, quello della regina Elisabetta II e di John Fitzgerald Kennedy (quest'ultimo trasmesso a ridosso delle elezioni americane).

Dello stesso avviso anche Stefano Coletta, direttore di Rai1, che ribadisce quanto sia "larga la domanda conoscitiva del pubblico. Le persone vogliono acquisire conoscenza, assorbire il racconto della nostra storia. Quest'anno andremo in onda di mercoledì, che riteniamo giorno propizio per la divulgazione".

