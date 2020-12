televisione

Alessandro Borghese riparte con le nuove puntate di ''4 ristoranti''

Ripartono da Milano con una speciale puntata dedicata ai migliori delivery in città, le sfide di ''Alessandro Borghese in 4 ristoranti''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2020 - 10:48:51 Letto 392 volte

Quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore e ottenere l'agognato, amatissimo e inconfondibile "dieci" di chef Borghese. Ripartono da Milano con una speciale puntata dedicata ai migliori delivery in città, le sfide di "Alessandro Borghese 4 ristoranti", il programma ormai cult, produzione da Sky realizzato da Banijay Italia, al via l'8 dicembre, ogni martedì su Sky Uno e poi sempre disponibile su Sky Go e Now Tv.

"Il lockdown? Gli italiani si sono scoperti tutti un po' pizzaioli e un po' panificatori - racconta lo chef - Io, invece, ho scoperto la passione per la lentezza. Ho approfondito i gusti delle mie figlie. E ho preparato queste nuove puntate - prosegue - Per le nuove norme di sicurezza qualcosa abbiamo dovuto cambiare. Ad esempio, si discute al tavolo e non a bordo del van, per evitare assembramenti. Abbiamo sostituito le cene con i pranzi e non posso più 'rubare' dal piatto degli altri: devo sempre chiedere il tris di assaggi, un po' a discapito del mio peso forma", sorride.

Dopo Milano, tappe anche a Bari, Riviera Romagnola, Val d'Orcia e Val di Chiana in Toscana, Basilicata, Parma, più un'avventura speciale in cui Borghese abbandonerà temporaneamente l'iconico van targato "4 Ristoranti" per salire in sella a una moto ed eleggere il miglior ristorante per bikers della Ciociaria. In questa nuova edizione, poi, oltre a location, menu, servizio e conto, si aggiunge una quinta categoria "special" su cui confrontarsi alla pari.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!