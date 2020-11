Covid-19

Alessandro Cattelan positivo al Coronavirus

Il conduttore di X-Factor Alessandro Cattelan è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram.

Pubblicata il: 03/11/2020

"Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato". Lo scrive sui suoi profili social Alessandro Cattelan, il conduttore di 'X-Factor' su Sky.

"@ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!", conclude Cattelan.

