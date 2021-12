Alessia Marcuzzi confessione hot su Instagram: ''Ecco il posto più strano dove ho fatto l'amore''

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi confessione hot su Instagram: ''Ecco il posto pił strano dove ho fatto l'amore''

La domanda a bruciapelo di un follower non ferma certo Alessia Marcuzzi che in una serie di botta e risposta con i fan parla di tutto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2021 - 11:00:40 Letto 740 volte

“Posto più strano dove hai fatto l’amore?”. La domanda a bruciapelo di un follower non ferma certo Alessia Marcuzzi che in una serie di botta e risposta con i fan parla di tutto. Alla domanda “intima” risponde con l’icona di un aereo che disegna con il suo fumo un bel cuoricino. E lascia così tutti senza fiato a pensare: chissà quando è successo, con chi e durante quale volo. La fantasia… vola! Solo pochi giorni fa la conduttrice tv aveva lasciato senza parole gli ammiratori quando aveva mostrato i vibratori che tiene nel cassetto.

“Alessia mi fai vedere dove tieni tutti i tuoi meravigliosi collant” chiede un fan invadente. Alessia apre i cassetti e dice: “Ora tu mi devi spiegare che cosa ci fai? Già ho aperto il cassetto e ho fatto vedere i vibratori ed è successo un disastro… Ora i collant”. “Ora magari la vedi come una cosa sadomaso, ma io li uso come fascia per i capelli… questo giochetto preferito” aggiunge mentre si posiziona le calze in testa davanti allo specchio.

Fonte: TGCOM24

