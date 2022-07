Alfonso Signorini battezza il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

E' stato un giorno speciale per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ad Agrigento, nella Cattedrale di San Gerlando, è stato celebrato il battesimo del loro bimbo, nato a febbraio. Per Gabriele hanno scelto un padrino d'eccezione: Alfonso Signorini, colui che ha fatto da Cupido alla coppia scegliendoli nel cast del "Grande Fratello Vip".

Clizia e Paolo erano in grande spolvero per il battesimo del loro piccolo Gabriele. La mamma bellissima con un lungo abito celeste, e il papà elegante in blu. C'era anche Nina, la bimba che l'influencer ha avuto dall'ex marito Francesco Sarcina, orgogliosa del suo abito da principessa. Alfonso era emozionato durante la cerimonia, mentre teneva tra le braccia il bambino e lo guardava pieno d'amore. "Voglio che lo battezzi tu" gli aveva detto la Incorvaia in diretta tv. Lui ha acconsentito e mantenuto la promessa.

