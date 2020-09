Ballando con le stelle

Altro imprevisto a Ballando con le stelle: Elisa Isoardi da sola, Raimondo Todaro ricoverato

Non si sa ancora chi sostituirà sabato Raimondo Todaro come partner di Elisa Isoardi a 'Ballando con le stelle'.

"Cari amici, non ci facciamo mancare niente. Il nostro amatissimo Raimondo Todaro ha avuto una disavventura importante ed è stato operato ieri sera. Ci siamo sentiti già stamattina ed è tornato ottimista con la voglia di superare qualsiasi ostacolo. Tutto è andato bene, però chiaramente dovrà affrontare una convalescenza, quindi non chiedetemi chi ballerà sabato con Elisa Isoardi perché non lo sappiamo. Stiamo cercando di vivere giorno per giorno le nostre vicissitudini, che stanno diventando, nemmeno più una telenovela, ma proprio un romanzone. Vi terremo aggiornati! Buona guarigione". Così Milly Carlucci si rivolge sui social agli spettatori della trasmissione del sabato di Rai1.

