Ambasciata USA a Gerusalemme, Gaza diventa un inferno. Tra le vittime bimba di 8 mesi

La decisione del presidente Donald Trump ha scatenato proteste sulla Striscia, ben presto trasformatesi in massacro. Tragico il bilancio

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 15/05/2018 - 10:27:26 Letto 376 volte

Il bilancio del trasferimento dell’ambasciata statunitense a Gerusalemme nella giornata di ieri ha piegato la Palestina: circa 60 morti e 2.700 feriti, in occasione di quella che è stata considerata una chiara presa di posizione del presidente USA Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele.

Accese proteste trasformatesi ben presto in guerriglia, con il confine tra Israele e la Striscia di Gaza come campo di battaglia: l’esercito israeliano ha aperto il fuoco contro i manifestanti in rivolta. Tra le oltre 60 vittime anche una bimba di 8 mesi, morta a causa dei gas lacrimogeni inalati durante gli scontri; la bimba si chiamava Leila al-Ghandhour e si trovava sul posto insieme ai genitori. Amnesty International ha denunciato una violazione dei diritti dell’uomo.

Un massacro che ha portato Abu Mazen, presidente dell’Autorità nazionale palestinese, a proclamare un lutto nazionale di tre giorni, e a considerare inadatti gli Stati Uniti d’America ormai inadatti a fare da mediatore politico nel conflitto tra Israele e Palestina.

Le ragioni starebbero proprio nel palese gesto di Trump (seppur non apertamente dichiarato) di aprire a Gerusalemme il 6 dicembre scorso, iniziando di fatto a riconoscerla come capitale dello stato ebraico, per poi trasferirvi ieri l’ambasciata USA: da anni Gerusalemme non è ben vista sotto l’aspetto diplomatico, in quanto non è mai stata ufficialmente riconosciuta come capitale se non da una legge proclamata nel 1980 dal parlamento israeliano, la Knesset, considerata nulla dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 478 poiché emanata con la forza e considerata fonte di turbolenze nella pace in Medio Oriente.

