Ambra Angiolini in vacanza provoca i follower con un micro bikini

Ambra Angiolini posa fiera e spavalda, tirando fuori tutto il suo sex appeal per delle foto che conquistano i follower.

Sono stati giorni felici quelli che Ambra Angiolini ha trascorso al Circeo, talmente belli che era impossibile non condividerli con i follower. L'aperitivo a base di birra tra gli scogli ha fornito l'occasione per lo scatto perfetto: con il sole che si avvia al tramonto e illumina il mare, l'attrice ha posato in tutto il suo splendore, con un bikini incredibilmente sexy che lascia parzialmente scoperto il seno.

In riva al mare Ambra è bellissima, con il sole e la brezza che le accarezzano la pelle. Posa fiera e spavalda, tirando fuori tutto il suo sex appeal per delle foto che conquistano i follower. "Parti con una valigia e quando torni non basta più… da tutti i sogni che mi sono stati regalati" scrive su Instagram taggando chi le ha fatto compagnia in questi giorni da incorniciare.

