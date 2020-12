Televisione

Ambra contesta Mediaset: ''Perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo''

''Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto?'', lo sfogo di Ambra Angiolini.

"Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto? Tanto è un thriller, che problema c'è? La gente non deve stare sveglia per seguirlo! È pure l'ultima puntata, grazie!". E' lo sfogo di Ambra Angiolini, in una storia sul suo profilo Instagram, per il trattamento riservato da Mediaset a 'Il Silenzio dell'Acqua 2' di cui è protagonista, con Giorgio Pasotti, nei panni della detective Luisa Ferrari.

La fiction di Canale 5 ha subito cambi di giorno, dal venerdì al mercoledì, e di orario, l'ultima puntata è andata in onda il 16 dicembre attorno alle 22.00.

Fonte: Ansa

