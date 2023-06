firma copie

Amici 23, Aaron a Palermo incontra i fan per il firma le copie del suo nuovo album ''Universale''

''Questo disco Ŕ un rifugio universale, dove le persone possono sentirsi amate. ╚ stata la prima canzone che ho fatto ad Amici'', ha detto Aaron.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/06/2023 - 11:44:24 Letto 826 volte

Il semifinalista dell’ultima edizione di Amici 23, AARON incontrerà i suoi fan nei Mondadori Store per firmare le copie di “Universale”, il suo EP uscito lo scorso 2 giugno. Il progetto raccoglie alcuni dei brani che Aaron ha presentato durante le puntate di Amici ed è arricchito da due canzoni inedite (“Visione Led” e “Bianco Luna”) e dalla versione live di “Per due che come noi” di Brunori Sas. A Palermo l’appuntamento è fissato per giovedì 8 giugno alle 18 al bookstore Flaccovio Mondadori a San Lorenzo Mercato (via San Lorenzo 288).

Aaron, nome d'arte del diciannovenne perugino Edoardo Boeri, è stato uno degli allievi nella squadra di Zerbi-Celentano e ha raggiunto la fase del serale. Cresciuto con la passione del canto, ma anche della danza come ballerino urban, il giovane cantautore ha stupito tutti all'interno del talent sotto l'occhio esperto del suo insegnante, Rudy Zerbi. Dopo aver pubblicato il singolo Diecimila Occhi, si fa conoscere tra i più dotati dell’edizione: con "Universale” – oltre 3 milioni di stream su Spotify per il lancio - Aaron si presenta al suo pubblico in forma nuova, padrone di una musica terapeutica: scrittura e canto aiutano Aaron ad affrontare il vivere quotidiano con ottimismo e serenità.

L'evento è a pass numerati: per accedere al firmacopie, si deve acquistare l'album al 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐅𝐥𝐚𝐜𝐜𝐨𝐯𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐧𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 e ricevere il pass di accesso prioritario. Per info inviare un DM o chiamare il numero 091 6720288.

