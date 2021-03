vaccino AstraZeneca

Anche la Svezia e Lettonia sospendono il vaccino AstraZeneca

Anche Svezia e Lettonia sospenderanno le somministrazioni del vaccino AstraZeneca in via precauzionale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2021 - 10:41:00 Letto 396 volte

Anche Svezia e Lettonia sospenderanno le somministrazioni del vaccino AstraZeneca in via precauzionale. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie dei due Paesi, seguendo la decisione di ieri di Germania, Italia, Francia e Spagna e altri in Europa, in attesa di un nuovo parere dell’Agenzia europea del farmaco.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!