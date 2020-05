Andrea Bocelli: ho avuto il Coronavirus, ora dono plasma

Coronavirus

Andrea Bocelli ha avuto il Coronavirus e ha scelto di donare il plasma per la ricerca.

Presentandosi in un centro ospedaliero pisano per donare il plasma per uno studio sulla cura per i malati di Covid-19 il tenore Andrea Bocelli ha annunciato ai giornalisti di essere guarito dopo il Covid-19.

L'artista ha detto di essersi scoperto positivo il 10 marzo, dopo aver fatto il tampone. Anche la moglie e i due figli sono stati contagiati. Bocelli ha detto di non avere sofferto sintomi pesanti: una febbriciattola, ha spiegato, quasi un caso asintomatico.

