cinema

Angelina Jolie acquista i diritti del romanzo di Alessandro Baricco ''Senza sangue''

Dopo i rumors girati a inizio anno, è arrivata l'ufficialità del nuovo progetto di Angelina Jolie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2017 - 17:04:08 Letto 469 volte

Dopo i rumors girati a inizio anno, è arrivata l'ufficialità del nuovo progetto di Angelina Jolie. L'attrice ha acquisito i diritti cinematografici di "Senza sangue", romanzo di Alessandro Baricco del 2002. La conferma è arrivata direttamente dalla pagina Facebook ufficiale dello scrittore. Per ora non si hanno notizie se sarà proprio la Jolie a dirigere il film in prima persona o se seguirà solo la produzione.

"Senza Sangue" è diviso in due parti: nella prima una bambina di nome Nina, che vive in una fattoria in America Latina, assiste alla morte del padre. Nella seconda Nina adulta incontra uno dei responsabili dell’omicidio di qualche decennio prima.

Già due romanzi di Baricco hanno avuto una trasposizione al cinema, "La leggenda del pianista sull’oceano" di Giuseppe Tornatore e "Seta" di François Girard.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!